Grêmio deixa Vanderlei em segundo plano e faz proposta de R$ 14 milhões por goleiro uruguaio

Dentre os prováveis reforços, uma das prioridades do ​Grêmio é a contratação de um goleiro. Em 2019 o gol foi um dos problemas da equipe, já que Paulo Victor teve um ano abaixo do ideal. Um dos nomes cogitados é o de Vanderlei, que não deve ficar no ​Santos e teria a aprovação do técnico Renato Portaluppi.

Jogadores ”em promoção” no mercado brasileiro! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Tardelli Fred Elias Thiago Neves

​​

Gatito do Botafogo, e Rafael, do Cruzeiro, também já foram cogitados nos bastidores da equipe azul. Além desses, mais um nome surgiu na mira do Tricolor gaúcho: de acordo com os jornalistas ​João Gabriel e Gutiéri Sanchez, da Rádio Guaíba, o Imortal negocia a contratação do goleiro uruguaio Martín Campaña, do Independiente.

De acordo com os jornalistas, o Grêmio pagaria 3,5 milhões de dólares, cerca de 14 milhões de reais, pela contratação do arqueiro: “ Da Argentina vem a informação que o Grêmio busca o goleiro uruguaio Campaña, jogador pertence ao Independiente, tricolor pagaria entorno de 3,5 milhões de dólares pelo atleta de 30 anos. Em parceria com Gutiéri Sanchez”.