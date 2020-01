Grêmio tenta contratação de atacante do Nagoya Grampus, do Japão; jogador é um pedido de Renato

​O Grêmio fracassou na tentativa de contratação do centroavante Pedro, da Fiorentina. O clube italiano decidiu emprestá-lo ao Flamengo por uma temporada. O jogador era sonho de consumo do Imortal, mas o Rubro-Negro carioca entrou forte na jogada e acabou acertando a transação. Com isso, os dirigentes gremistas voltam ao mercado em busca de um goleador e um brasileiro que está no exterior volta a ser falado.

O jornalista ​David Chinaglia informou que o Tricolor gaúcho está interessado novamente no goleador Jô, atualmente no Nagoya Grampus, do Japão. O “matador” já esteve no radar do clube recentemente e é um pedido do comandante Renato Portaluppi. No ano passado, as conversas não avançaram devido ao alto salário do jogador, mas a negociação pode ser retomada muito em breve.

Segundo o portal “​Transfermarkt”, o goleador tem contrato com o clube japonês até janeiro de 2022 e o jogador está avaliado em 3,2 milhões de euros (14,9 milhões na cotação atual). No entanto, o ​Grêmio analisa insistir em um empréstimo até o final da temporada, assim como tentou com Pedro. Ainda não há uma conversa em andamento, mas expectativa é que os contatos com os empresários do atacante sejam retomados.

@romildogremio sabemos q és um bom administrador,mas PARA d querer aparecer + q o Grêmio. Sim, é importante manter as contas em dia, mas n te esquece que precisamos REFORÇAR o time. Perdemos LUAN,n temos centroavante, vendemos Guilherme, fizemos grana e só vem jogador d GRAÇA? — Gremista Atento (@lucastotti87) January 15, 2020

André e Diego Tardelli não estão nos planos para 2020 e a cúpula do Tricolor tenta negociá-los com outros clubes. Até o momento, nenhuma oferta concreta chegou e a dupla segue treinando junto com os outros companheiros. O caso mais difícil é do Tardelli: o atleta recebe quase R$ 1 milhão mensalmente e dificilmente algum time atualmente estará disposto a pagar essa quantia para tê-lo.