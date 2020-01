Grêmio x Caxias | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

A bola vai rolar para mais um Campeo​nato Gaúcho. E, nesta quarta-feira, o ​Grêmio, atual bicampeão, estreia na competição recebendo o Caxias. Em um duelo entre times das duas maiores cidades do Rio Grande do Sul, a disputa regional promete dar o tom, afinal, tricolores e grenás, historicamente, têm uma rivalidade histórica.

Ficha técnica​ Grêmio x Caxias​ ​Data 22/01/2020​ ​Hora 20h (horário de Brasília)​ ​Local Arena do Grêmio, em Porto Alegre​ ​Árbitro ​Leandro Vuaden ​Onde assistir ​Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​Grêmio Paulo Victor; Victor Ferraz, David Braz, Kannemann e Cortez; Lucas Silva, Darlan, Alisson, Thaciano e Everton; Luciano.​ ​Caxias ​Marcelo Pitol; Ivan, Laercio, Thiago Sales e Eduardo Diniz; Juliano, Juninho Potiguar, Diogo Oliveira, Carlos Alberto e Tilica; Gilmar.

Após perder para o Pelotas a Recopa Gaúcha com a equipe de transição, a tendência é de que o Grêmio entre em campo nesta quarta com um time misto. E, diante deste cenário, cravar uma escalação é praticamente impossível. Pedro Geromel, por exemplo, não treinou nesta segunda-feira, já com Renato Portaluppi à beira do gramado, e pode ficar de fora, assim como Maicon. As atrações devem ficar por conta de Victor Ferraz e Lucas Silva, dois dos reforços anunciados até o momento. No Caxias, o meia Carlos Alberto tem tudo para ser a grande novidade, ele que conquistou um espaço durante a pré-temporada para ocupar um lugar no meio-campo da equipe por conta de suas características ofensivas.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

GRÊMIO​ CAXIAS​ ​Athletico-PR 2 x 0 Grêmio (27/11/2019) ​Caxias 2 (4) x (2) 0 Santo Ângelo (23/10/2019)** ​Grêmio 3 x 0 São Paulo (01/12/2019) ​Caxias 0 x 0 Gaúcho (2710/2019)** ​Grêmio 2 x 0 Cruzeiro (05/12/2019) ​Gaúcho 1 x 2 Caxias (31/10/2019)** ​Goiás 3 x 2 Grêmio (08/12/2019) ​Caxias 0 x 1 Pelotas (03/11/2019)** ​Pelotas 1 (5) x (4) 1 Grêmio (19/01/2020)* ​Pelotas 1 x 1 Caxias (10/11/2019)**

*Recopa Gaúcha

**Copa FGF

NOSSO PALPITE

O ano do Grêmio começou agitado, com demissões em massa e críticas do grupo de jogadores à atitude da diretoria. Só que isso tem que ficar para trás, e o Tricolor, independentemente do time que tiver em campo, está com a obrigação de estrear no Gauchão com o pé direito. E vai ganhar.

Palpite final: Grêmio 2 x 0 Caxias.