Grêmio x Oeste | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

​A maior competição de futebol de base do nosso país já está chegando na reta final. ​Corinthians e Internacio​nal abrem a fase de semifinais nesta terça-feira (20), enquanto Grêmio e Oeste se enfrentam na segunda ‘decisão’, programada para a próxima quarta (21). Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este duelo entre tricolores e rubro-negros:

​​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ ​Grêmio x Oeste-SP ​Motivo: ​Semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020 ​Data: ​22/01/2020 ​Hora: ​17h30 (de Brasília) ​Local: ​Arena Barueri, em São Paulo (SP) ​Árbitro: ​Pietro Dimitrof Stefanelli ​Onde assistir: ​SporTV

Prováveis escalações

​Provável Grêmio: Adriel; Vanderson, Calegari, Heitor e Matheus Nunes; Diego Rosa, Gazão, Pedro Lucas, Rildo e Elias; Fabrício.​ ​Provável Oeste: ​Márcio; Diel, Erivan, Douglão e Luan; Rivaldo, Diogo e Brunão; Tite, Wellington e Reifit.

Campanha até a semifinal

​Grêmio ​Oeste ​Grêmio 2 x 0 Real-DF (02/01) ​Oeste 6 x 0 Sergipe-SE (03/01) ​Juventus-SP 1 x 1 Grêmio (05/01) ​Oeste 4 x 0 Trindade-GO (07/01) ​União Mogi 1 x 4 Grêmio (08/01) ​Oeste 1 x 3 Cruzeiro (10/01) ​Grêmio 1 x 0 União ABC-MS (12/01) ​Desportiva Paraense 1 x 3 Oeste (12/01) ​Grêmio 4 x 0 Chapecoense (14/01) ​Cruzeiro 0 (1) x (3) 0 Oeste (14/01) ​Grêmio 4 x 1 Atlético-MG (16/01) ​Avaí 0 (2) x (4) 0 Oeste (16/01) ​Vasco 1 (3) x (4) 1 Grêmio (18/01) ​Oeste 2 x 1 São Paulo (18/01)

Nosso palpite

A equipe de Barueri encantou nas duas primeiras rodadas da fase de grupos, mas passou com sufoco pelas fases eliminatórias até chegar à semifinal. O Grêmio, por sua vez, foi mais regular nos primeiros três compromissos, elevando o nível de atuações justamente no mata-mata. A inesperada jornada do Oeste merece reverências, mas deve acabar no bom time tricolor.

Palpite final: Grêmio 2 x 1 Oeste