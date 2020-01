Grêmio x São José | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

​Uma derrota em casa e uma vitória fora. Este é o retrospecto até aqui do ​Grêmio no Campeonato Gaúcho. Pois nesta quinta-feira a equipe volta a atuar diante do seu torcedor na tentativa de conquistar o segundo triunfo seguido na competição, chegar aos seis pontos e começar a encaminhar uma classificação à semifinal do primeiro turno. O adversário da vez é o São José, que empatou os dois jogos disputados até aqui.

Ficha técnica​ ​Grêmio x São José ​Data ​30/01/2020 ​Hora ​21h30min (horário de Brasília) ​Local ​Arena do Grêmio, em Porto Alegre ​Árbitro ​Jean Pierre Lima ​Onde assistir ​SporTV e Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio​ Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Kannemann e Cortez; Maicon, Lucas Silva, Alisson, Patrick e Everton; Luciano.​ ​São José ​Fábio; Márcio Lima, Rafael Goiano, Wagner e Marcelo; Diguinho, Crystopher e Rafael Tavares; Matheusinho, Saldanha e Gustavo Xuxa.

O Grêmio, que a princípio iria começar a disputa do Campeonato Gaúcho com o time de transição, mudou sua estratégia ainda antes da estreia. Agora, o técnico Renato Portaluppi tem a chance de, pelo terceiro jogo seguido, mandar a campo a mesma escalação, com os reforços Vanderlei, Victor Ferraz e Lucas Silva sendo atrações enquanto Thiago Neves, Diego Souza, Orejuela e Caio Henrique não vestem a camisa tricolor. Por sua vez, o São José, comandado por Leocir Dall’Astra, corre atrás para repetir os bons resultados da temporada passada que quase o levaram à Série B do Brasileirão.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​GRÊMIO SÃO JOSÉ​ ​Grêmio 2 x 0 Cruzeiro (05/12) ​São José 3 x 0 Internacional (09/11) ​Goiás 3 x 2 Grêmio (08/12) ​Pelotas 2 x 0 São José (17/11) ​Pelotas 1 (5) x (4) 1 Grêmio (19/01) São José 1 x 0 Pelotas (23/11) ​Grêmio 0 x 2 Caxias (22/01) ​São José 1 x 1 Esportivo (23/01) ​Brasil-Pel 0 x 1 Grêmio (26/01) ​Caxias 1 x 1 São José (26/01)

É jogo entre dois times da capital, mas no qual somente um tem a obrigação da vitória. E este, claro, é o Tricolor.