Gremista fala sobre falha em estreia: “É preciso aceitar o que deu errado”

​O goleiro Vanderlei foi uma das novidades do time do ​Grêmio que enfrentou o Caxias, nesta quarta-feira, na estreia do Campeonato Gaúcho. Quando todos esperavam pela utilização de Paulo Victor, o recém-contratado apareceu entre os titulares de Renato Portaluppi. Porém, além da derrota por 2 a 0, na Arena, saiu de campo carregando o peso de uma falha no segundo gol do adversário, marcado através de uma cobrança de falta praticamente da intermediária.

Porra vanderlei — GRÊMIO clube de todos ✊🏿 (@gremiodetodoss) January 23, 2020

Após a partida, ele preferiu não dar desculpas e foi bastante sucinto, se mostrando praticamente sem palavras. “Não tem o que explicar. Ele (Ivan) bateu bem na bola e ela acabou saindo de mim. São coisas do futebol. Temos de trabalhar, aceitar o que deu errado e pensar na próxima partida”, disse o atleta, sem se martirizar.

Se o Grêmio ganhar um título de expressão com o Vanderlei no gol eu sugiro outra estátua pro Renato. Com uma Cartola de mágico. — Allan839517 (@Allantricampeao) January 23, 2020

O técnico Renato Portaluppi também comentou o lance, confirmou a falha do goleiro, mas também suas qualidades. “É um dos melhores goleiros do Brasil e praticamente não jogou em 2019. Então ele tem que ganhar ritmo. E isso acontece jogando, não no Carnaval. Ele precisa jogar. Não é normal perder em casa no Estadual, mas aconteceu. O Grêmio vai crescer, e ali na frente vamos medir forças”, destacou. Além de Vanderlei, o lateral-direito Victor Ferraz e o volante Lucas Silva também estrearam com a camisa tricolor. No próximo domingo, fora de casa, o Grêmio encara o Brasil de Pelotas pela segunda rodada do Gauchão.

Foto: Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação