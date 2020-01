Grupo Big 3.825 mil vagas de emprego abertas em 18 estados brasileiros!

O Grupo Big está com um total de 3825 vagas de emprego e aprendiz distribuídas em diversos estados do país: SP, RS, PR, MG, SC, PE, BA, RJ, CE, AL, DF, ES, RN, SE, PB, GO, PI e MA! Saiba mais!

“Presente no país desde 1995, o Grupo BIG, ex-Walmart Brasil, opera hoje com cerca de 550 unidades e 50 mil funcionários em 18 estados brasileiros, além do Distrito Federal. São 8 bandeiras entre hipermercados (BIG e BIG Bompreço), supermercados (Super Bompreço e Nacional), atacado (Maxxi Atacado), clube de compras (Sams Club) e lojas de vizinhança (TodoDia), além de postos de combustíveis e farmácias. O Grupo é o terceiro maior conglomerado de varejo alimentar do Brasil.”

Vagas disponíveis

ALGUMAS das vagas disponíveis hoje, 07/01/2020, são:

Balconista De Perecíveis (PCD) – Fortaleza CE

AUXILIAR DE ESTOQUE (MANHÃ) – CIDADE INDUSTRIAL – Contagem – MG

Fiscal De Prevenção De Perdas – Curitiba

Operador De Loja – Frente De Caixa

Agentes De Cartões E Serviços – BIG Santa Maria

Operador De Loja

Analista Financeiro – Estatística – JR – Embu/ SP

Aprendiz – Catanduva

Gerenciador De Área Perecíveis – Patos De Minas

Auxiliar De Limpeza – GRAVATAÍ

Auxiliar De Açougueiro – Gravatai E Cachoerinha RS

Supervisor De Cartões E Serviços – Maxxi Atacado Curitiba

Operador De Caixa – PCD – Maxxi Atacado Curitiba

Operador De Caixa – Maxxi Atacado Curitiba

Repositor – Maxxi Atacado Curitiba.

Lembrando que existem diversos cargos disponíveis além dos listados, e que estes podem ser preenchidos a qualquer momento. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes!

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://www.infojobs.com.br/grupo-big.