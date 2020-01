Grupo Big e Carrefour abrem 3.725 novas vagas de emprego; veja os cargos!

Comece 2020 trabalhando! O Grupo BIG e o Carrefour no Brasil abriram mais de 3.700 vagas de emprego no Brasil. Acompanhe as ofertas de vagas a seguir:

Vagas Carrefour

Com mais de 360 mil colaboradores, o Grupo Carrefour faz saber aos interessados a abertura de nada menos que 740 vagas de emprego no Brasil. As oportunidades estão distribuídas em diversos cargos.

está presente na vida de mais de 100 milhões de consumidores da Europa, Ásia e América Latina. Há mais de 40 anos no Brasil, o Carrefour possui lojas nos formatos Carrefour Hipermercado, Carrefour Bairro, Carrefour Express, Carrefour Drogaria, Carrefour Posto, Atacadão e Supeco.

De acordo com o site de recrutamento InfoJobs, a empresa oferece nada menos que 1.084 vagas de emprego. “Queremos nos desenvolver junto dos brasileiros, por isso, acreditamos que valorizar nossos colaboradores é fundamental. Temos de acreditar em novos talentos e investir no desenvolvimento daqueles que já estão conosco, a fim de construir uma empresa sólida e apta a fazer parte da vida de milhões de pessoas”, informa a empresa.

As oportunidades são destinadas aos cargos de Repositor de Mercadorias, Agente de Fiscalização, Operador de Caixa, Vendedor Frentista, Vendedor de Eletro, Assistente de Recursos Humanos, Aprendiz, Operador Comercial Cartões, Analista Pleno de Processos, Analista Pleno de Projetos Ecommerce, Gerenciador de Loja, Gerente de Loja, Analista de Planejamento Financeiro, Encarregado (a) de Loja, Frentista, Confeiteiro, Operador de Hipermercado, entre outros cargos.

Além dos salários oferecidos pela empresa, os funcionários contarão com assistência médica, assistência odontológica, auxílio-farmácia, cesta básica, participação nos lucros, previdência privada, refeição no local ou auxílio-alimentação, seguro de vida, vale-transporte, entre outros.

Os interessados em concorrer a uma das vagas podem manifestar o interesse acessando o site de recrutamento, selecionar a vaga desejada e cadastrar o currículo. Para aumentar as chances de conquista da vaga, recomenda-se realizar a inscrição o quanto antes, uma vez que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Vagas Grupo Big

Está desempregado? Presente no país desde 1995, o Grupo BIG, da Walmart Brasil, abriu nada menos que 2.985 novas vagas de emprego no Brasil. As oportunidades são para diversos cargos para diversas unidades espalhadas pelo país.

A empresa opera hoje com cerca de 550 unidades e 50 mil funcionários em 18 estados brasileiros, além do Distrito Federal. São 8 bandeiras entre hipermercados (BIG e BIG Bompreço), supermercados (Super Bompreço e Nacional), atacado (Maxxi Atacado), clube de compras (Sams Club) e lojas de vizinhança (TodoDia), além de postos de combustíveis e farmácias.

As vagas de emprego no Grupo BIG são destinadas aos cargos de: Fiscal de Prevenção de Perdas Auxiliar de Limpeza Repositor Vendedor de Eletro Operador de Caixa Operador de Padaria Operador de Loja Encarregado Supervisor de Vendas Encarregado de Mercearia Gerente de Área Fiscal de Prevenção de Perdas Encarregado de Padaria Vendedor Externo Auxiliar de Limpeza Açougueiro Caixa Operador Agente de Cartões Repositor de Mercadorias Padeiro; entre outros.

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://www.infojobs.com.br/grupo-big