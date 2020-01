Grupo Indigo abre 328 novas vagas de emprego no Brasil; veja os cargos

A Indigo, rede de Estacionamentos mais eficiente do mercado, tem objetivo de oferecer aos Clientes Corporativos soluções inteligentes que proporcionam uma experiência cada vez mais integrada, simples e conveniente. A instituição está presente em mais de 750 cidades e 14 países. Atualmente, administra mais de 5,6 mil Estacionamentos.

A Indigo Brasil é uma das maiores operadoras de Estacionamentos do país, gerindo mais de 200 Estacionamentos em 22 Estados, somando mais de 192 mil vagas e proporcionando mais de 3 mil empregos diretos. A Indigo oferece o mais moderno modelo de Operação de Estacionamentos, com o compromisso de preservar o que há de mais importante na nossa Cultura: Conhecimento, Honestidade e Entrega.

A empresa está ofertando vagas de emprego pelo país. “Operamos uma política de recrutamento de acordo com nossa estratégia corporativa e procuramos pessoas que aumentem nosso nível de desempenho e inovação. Estamos comprometidos em promover a igualdade de oportunidades e a diversidade de origens, experiências e carreiras. Desejamos ser uma empresa cada vez mais aberta ao seu ambiente, mais conectada e criativa”, diz.

Cargos e Inscrições

A empresa abriu 328 novas vagas. Algumas das vagas são para os cargos de operador de manobra, serviços gerais, auxiliar de manutenção, manobrista, coordenador operacional, assistente comercial, motoqueiro, operador de caixa, operador de CFTV, supervisor operacional, técnico em segurança do trabalho e técnico de automação.

Os salários oscilam entre R$1,5 mil e R$3,5 mil, além de benefícios (transporte, alimentação e assistência-médica).

As vagas são destinadas para diversas cidades do país. Os interessados podem cadastrar seu currículo no portal eletrônico de vagas da empresa.

Para aumentar as chances de conquista da vaga, recomenda-se realizar a inscrição o quanto antes, uma vez que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.