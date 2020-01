Grupo Pipoca vence primeira prova do BBB20 e garante imunidade | BBB

Com nove horas de duração, a primeira prova da edição 2020 do Big Brother Brasil terminou na manhã desta quarta, 22, com o grupo Pipoca vencedor. A equipe começa o jogo com imunidade garantida. Os participantes gritaram e choraram no gramado do BBB. O muro que separava a casa caiu após prova.

A prova foi realizada no jardim da casa. Para vencer a prova de imunidade, cada time precisava se articular para não deixar um copo de refrigerante gigante esvaziar. Ganharia quem não deixasse o refrigerante do copo maior acabar. Os brothers também precisaram seguir a ordem correta em que cada um deveria jogar. Isso foi determinado pelo número escrito em seus coletes.

O time de famosos, chamado Camarote, até tentou uma técnica diferente, mas foi superado pela equipe de anônimos. Os participantes Felipe, Flayslane, Gizelly, Guilherme, Lucas, Marcela, Thelma e Victor Hugo são os vencedores do grupo Pipoca.

Babu, do Camarote, foi o primeiro a deixar a disputa. Já no grupo Pipoca, Marcela foi eliminada, e Hadson desistiu.

A prova do Líder está marcada para esta quinta-feira, 23. Com essa prova, o primeiro paredão será formado por integrantes de um só grupo, o dos famosos do Camarote.

Repórteres do O POVO comentam sobre a nova temporada do BBB: