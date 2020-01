Guardiola garante que jamais comandará Real Madrid ou Manchester United

​Por onde passa ao longo de sua carreira como treinador, Pep Guardiola costuma deixar um legado atemporal, tanto em filosofia de jogo e trabalho, quanto em conquistas. Barcelona, Bayern de Munique e seu clube atual, Manchester City, emplacaram verdadeiras ‘dinastias’ sob seu comando. O que virá depois do clube inglês ainda é um mistério mas, no que depender do catalão, existem dois destinos que jamais se tornarão uma possibilidade.

​​“Se eu não receber nenhuma oferta, estarei nas Maldivas. Talvez não as Maldivas, porque não possui campos de golfe, mas depois de treinar o City, não treinarei o United, como nunca treinaria o Real Madrid. Definitivamente não”, afirmou o treinador, em entrevista concedida na véspera do ​dérbi desta terça (7), pela semifinal da Copa da Liga Inglesa.

Curiosamente, o Manchester United chegou a ‘flertar’ com a contratação do catalão nos anos iniciais da década passada, período em que buscava um sucessor para o maior técnico de sua história, Sir. Alex Ferguson. Nos bastidores do clube vermelho, Guardiola era visto como o nome ideal para substituir o lendário comandante escocês, contudo, o Bayern de Munique acabou levando a melhor na investida pelo treinador ex-Barça.