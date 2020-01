Guia da beleza: nutricionistas listam dicas para manter a saúde da pele e dos cabelos

Sabia que você pode economizar em tratamentos estéticos apenas melhorando a alimentação? A escolha dos alimentos diários tem um papel decisivo na saúde da pele, cabelo e unhas. De acordo com a nutricionista Priscilla Lima, um cardápio pobre em nutrientes ou inadequado (com elevado consumo de industrializados, açúcar e sal), deixa os cabelos e as unhas mais fracos, quebradiços, sem brilho e com pouco crescimento. A nutricionista Flávia Morais, diretora de nutrição e desenvolvimento de produtos no Mundo Verde, chamou atenção para os nutrientes que não podem faltar no plano alimentar: proteínas, gorduras boas, vitaminas e minerais. Além disso, você também deve usar e abusar da ingestão de líquidos durante o dia para manter o corpo hidratado.

Foto: reprodução

– Proteínas: atuam na manutenção da estrutura, elasticidade e firmeza da pele e dos cabelos;

– Gorduras boas: fontes de ômegas, por exemplo, que ajudam a manter e melhorar hidratação e firmeza da pele;

– Vitaminas: vitamina C, vitamina A e algumas vitaminas do complexo B ajudam no crescimento e fortalecimento dos cabelos.

– Minerais: zinco, selênio e ferro também ajudam no crescimento e fortalecimento dos cabelos e ainda ajudam na produção e absorção do colágeno, que importante para saúde da pele.

Para te ajudar a melhorar suas escolhas alimentares, Priscilla e Flávia prepararam um guia sobre o que precisa incluir no cardápio e o que deve ser evitado para melhorar a saúde da pele, cabelos e unhas.

Alimentos benéficos Foto: reprodução / Lisovskaya Natalia / Shutterstock

1- Peixes, de preferência os de água doce: sardinha, atum em óleo e salmão são algumas opções. Os peixes são ricos em ômega 3, aliado essencial para saúde da pele e dos cabelos, pois apresenta ácido graxo responsável por criar uma barreira protetora, que vai fornecer os nutrientes necessários para evitar o envelhecimento da pele e a descamação das unhas.

2- Uva: alimento funcional rico em vitamina E, em resveratrol e antibiótico natural. Consumir a uva ou um cálice de vinho tinto combate os radicais livres, que são responsáveis por danificar células sadias do corpo, devolvendo o aspecto jovial e sadio à pele e saúde das unhas.

3- Aveia: rica em fibras e vitaminas do complexo B. Essas substâncias ajudam a melhorar a saúde do intestino, previnem e retardam o envelhecimento precoce das células, previnem a queda dos cabelos e ainda garantem o crescimento e manutenção dos cabelos.

4- Castanha do Pará: oleaginosa rica em selênio e zinco. Ela ajuda a proteger o organismo de doenças e ainda evita que as unhas fiquem fracas e quebradiças. A castanha também ajuda a aumentar a produção de colágeno na pele.

5- Tomate: consumir tomate diariamente ajuda a melhorar a sua aparência física, pois ele atua na diminuição da oleosidade da pele, prevenindo o aparecimento da acne. Para os cabelos, o tomate proporciona o fortalecimento dos fios e crescimento saudável. Ele ainda deixa as unhas mais fortes, isso evita que elas quebrem com facilidade.

6- Frutas vermelhas: ricas em vitamina A, C E. O consumo frequente dessas frutas ajudam a preservar a jovialidade da pele, diminuindo o aparecimento de rugas e marcas de expressão. Elas também são responsáveis por prevenir os danos causados pela exposição errada ao sol.

7- Abacate: a fruta é rica em vitaminas A C, D e E, fibras, gorduras boas.Essas substâncias auxiliam tanto no emagrecimento quanto no ganho de massa dependendo da forma que é utilizado. O abacate é responsável por hidratar a pele, diminuir o ressecamento e envelhecimento precoce. A vitamina C presente no abacate auxilia na absorção do colágeno, substância importante para a saúde da pele e das unhas.

8- Espinafre: fornece vitaminas A, C, E e K, além de minerais importantes na prevenção de doenças. O consumo regular de espinafre ajuda a manter o organismo saudável.

9- Ovos: contém albumina e antioxidantes capazes de atuar de forma benéfica a saúde da pele e dos cabelos. Na pele, o consumo de ovos evita o envelhecimento, prevenindo as rugas e reduzindo a flacidez.

A clara do ovo auxilia no controle da oleosidade e, consequentemente, evita o aparecimento de acnes. O colágeno presente no ovo também auxilia no fortalecimento de unhas e dos fios de cabelo.

10- Mamão: a fruta é rica em vitamina A. Ela contribui com a atividade antioxidante do organismo, previne o aparecimento de doenças na pele e colabora com o crescimento saudável de unhas e cabelo.

Alimentos prejudiciais Foto: reprodução / Shutterstock

2- Alimentos com elevado índice glicêmico (pães brancos, massas e doces);

3- Alimentos que levam farinha branca;

4- Alimentos industrializados (suco de caixinha e refrigerante);

6- Óleo no preparo de alimentos;

7- Pizza, hambúrguer e batatas fritas;

9- Chocolates e leite condensado;

10- Carne processada (salsicha, bacon, presunto e mortadela).

Esses alimentos em excesso aumentam a oleosidade da pele, o que proporciona o surgimento de acnes – principalmente em pessoas que já tenham certa predisposição.