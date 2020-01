Habilitação gratuita em 2020: DETRAN recebe inscrições para CNH Social; veja quem pode

A Carteira Nacional de Habilitação Social, na modalidade Social gratuita (CNH Social), para 2020, já pode ser feita. O documento foi criado com o objetivo de ajudar pessoas de baixa renda, que não contam com recursos necessários para solicitar o registro de maneira particular.

Para participar, o cidadão deve atender alguns requisitos básicos, seguindo critérios básicos e realizar comprovação de renda, de modo que prove ser um cidadão de baixa renda.

A ferramenta, criada pelo Governo Federal, em 2011, permite que milhares de cidadãos de baixa renda tenham a permissão para dirigir, de maneira 100% gratuita. Sendo assim, o programa do Governo Federal permite que pessoas tenham oportunidade de ir em busca de novos trabalhos, além de facilitar na compra de algum veículo.

Inscrição CNH Social

Para participar da CNH Social, o cidadão deve atender aos seguintes requisitos:

Possuir a renda de até 2 salários mínimos;

Estar desempregado (a) há mais de um ano (12 meses);

Ser/ter sido aluno (a) da rede pública e possuir rendimento escolar exemplar;

Pessoas com necessidades especiais;

Ex-presidiários (as);

Agricultores (as);

Nunca ter trabalhado com carteira assinada;

Beneficiários (as) do Bolsa Família;

Pessoas que não possuem nenhum registro de infração no trânsito;

Trabalhadores do setor de transporte que desejam fazer alguma regularização perante a justiça.

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem se inscrever diretamente no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) da cidade e estado residente. Porém, não são todos que ofertam o benefício às pessoas.

Estados participantes

Para participar, o candidato deve residir no local participante:

Distrito Federal (parcialmente);

Espírito Santo;

Goiás;

Rio Grande do Sul;

São Paulo.

É importante se atentar aos prazos de cada um e verificar no site do Detran todas documentações.

A solução de dúvidas, registro de reclamações e sugestões sobre a CNH Social devem ser feitos no órgão do Detran. As informações também poderão ser fornecidas no telefone 0800 728 2891.