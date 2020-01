Depois de gravar um DVD mais que especial no ensaio de abertura, na noite da segunda-feira (06), o Harmonia do Samba já anunciou a próxima edição da Melhor Segunda-Feira do Mundo: dia 20 de janeiro, no Wet’n Wild.

Na ocasião, além do show da banda anfitriã, o público vai curtir também a apresentação do cantor Saulo. O Harmonia, inclusive, vai receber como convidados especiais os cantores Tomate e Durval Lelys. Os ingressos vão estar à venda em breve.