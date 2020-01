Heineken abre vagas de emprego no Brasil; confira os cargos!

A cervejaria Heineken faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego em todo o Brasil. As oportunidades são para diversos cargos de todo o país.

A Heineken, fundada na Holanda em 1863, conta com cerca de 140 cervejarias em mais de 70 países, produzindo anualmente 121 milhões de hectolitros de cerveja e empregando mais de 85 mil funcionários.

As oportunidades de emprego da Heineken são destinadas para as cidades de Anápolis-GO, Cachoeirinha-RS, Blumenau-SC, Itu-SP, Goiânia-GO, Guarulhos-SP, Curitiba-PR, São Paulo-SP, Santo André-SP, Jacareí-SP, Irecê-BA, Recife-PE, Araraquara-SP, Ribeirão Preto-SP, Franca-SP, Jaboticabal-SP, Osasco-SP, Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA, Brasília-DF, Belém-PA, Poços de Caldas-MG, entre outras cidades do país.

“Heineken International é uma cervejaria holandesa, fundada em 1863 por Wandscheer Heineken na cidade de Amsterdã. Heineken possui cerca de 140 cervejarias em mais de 70 países, empregando aproximadamente 85.000 pessoas. Com uma produção anual de 121 800 000 de hectolitros de cerveja, é a terceira maior cervejaria do mundo, ficando atrás apenas da belgo-brasileira InBev e da sul-africana SABMiller em 2009. Em 2011 teve lucro de 2,2 bilhões de dólares.”

Cargos oferecidos pela Heineken

As oportunidades ofertadas pela Heineken são destinadas aos cargos de:

Promotor de Vendas

Supervisor de Frotas

Líder de Distribuição

Ajudante de Entrega

Vendedor Reserva

Operador de Utilidades II

Executivo de Trade II

Vendedor Reserva II

Comprador Pleno

Comprador Júnior

Operador de Produção I

Técnico de Operações – Chope I

Técnico de Automação

Suprimentos

Serviços ao Cliente

Motorista de Entrega; e entre outros

Inscrição nas vagas de emprego na Heineken

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão acessar o site da Heineken . Além disso, através do próprio portal, o candidato poderá se candidatar. Para isso, será necessário selecionar o cargo desejado e cumprir os requisitos necessários.

