“Herói” da partida contra Uberlândia, Michael fala sobre emoção em defender Atlético-MG após lesão

​O goleiro Michael está vestindo a camisa preta e branca pela sétima temporada. O atleta estreou pela equipe principal na noite dessa terça-feira (21) e foi um dos “heróis” da vitória do ​Atlético-MG sobre o Uberlândia. Durante a partida, o jogador defendeu um pênalti cobrado por Felipe Alves e garantiu o placar positivo para o Galo, no Parque do Sabiá, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.

Durante entrevista para o jornal ​“Hoje em Dia”, o goleiro descreveu a emoção de ter defendido a penalidade e também sobre o primeiro jogo oficial pelo Galo após superar uma lesão no ombro. “Foi uma estreia para ficar eternizada. Deus preparou o momento certo para acontecer. Tinha que ser ontem. Eu não poderia sair do Atlético um dia sem um jogo oficial. Eu amo este clube, e não falo isso da boca pra fora”, disse o atleta.

Além disso, Michael revelou para quem dedicou a defesa. “Ontem foi para meu irmão, o Victão. Ele sempre passou muito apoio, muita força. A gente sempre vem nos ajudando. Eu não poderia dedicar este pênalti defendido a outra pessoa. Gostaria também de agradecer à minha esposa guerreira, que está todos os dias ajoelhada, rezando e agradecendo”, ressaltou o atleta.

Atlético é uma fabrica de goleiros.

O jogador também comentou sobre o desgaste físico durante a partida. “À medida que vamos treinando e nos preparando, a parte física vai melhorando. Ontem foi nítido que sentimos o desgaste no primeiro tempo. Mas tivemos muita sabedoria para controlar o jogo. Temos muitas coisas a melhorar, mas com mais esta semana de treinamento, estaremos mais preparados. Essa vitória nos deu animo e uma alegria imensa”, finalizou o goleiro.