Foi na tarde desta segunda-feira, 27 de janeiro, por volta das 14 horas, que a polícia registrou o assassinato de Manoel Nicolau dos Santos, 53 anos. O indivíduo foi vítima de homicídio por arma de fogo no povoado Bong pertencente ao município sergipano de Ilha das Flores.

Segundo informações de moradores, três homens em um veículo VW Santana, de cor cinza, efetuaram vários disparos conta a vítima e invadiram a residência em busca de objetos. Após a fuga, o carro usado para cometer o crime foi encontrado no povoado Ponta dos Mangues, em Pacatuba.

O Corpo permaneceu no local até as 22hs45mim, quando chegou a equipe do IML de Sergipe para recolher o corpo.

