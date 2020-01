Homem é preso na festa da ‘Marituba’ após xingar sua ex-companheira

A vítima está grávida e já foi violentada pelo mesmo em agosto de 2019

Foi por volta das 03h57 da madrugada desta segunda, 20 de janeiro, que um homem de 39 anos foi flagrado na Festa do Povoado Marituba do Peixe, Zona Rural de Penedo, xingando sua ex-companheira de rapariga, vagabunda e etc.

Ele foi contido por uma equipe de segurança particular e em seguida detido por policiais militares. De acordo com informações da PM, o indivíduo portava uma tornozeleira eletrônica por ter cometido lesão corporal em agosto do ano passado, na própria vítima das agressões verbais. Além disso, sua ex-companheira, de 29 anos, está gestante.

Os envolvidos, os quais não tiveram identificação divulgada pela polícia, foram encaminhados para Delegacia Regional de São Miguel dos Campos, onde todas as providências cabíveis foram tomadas.

Da Redação com informações do 11º BPM