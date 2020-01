Honda no Botafogo: apoio da torcida é crucial para a negociação

​Não é novidade que o ​Botafogo passa por dificuldades financeiras e dificilmente fará uma contratação de peso para a temporada. No entanto, essa semana surgiu um rumor que o japonês Keisuke Honda estaria no radar da equipe. O jogador, que é conhecido por ser o grande nome da seleção japonesa na história recente do país, tem 33 anos e joga atualmente pelo Vitesse.

Honda não seria o primeiro veterano estrangeiro a atuar no Glorioso. Em 2012, Clarence Seedorf foi contratado em uma operação de milhões com o objetivo de alavancar o plano de sócio-torcedor, marketing, venda de camisas e imagem internacional do clube carioca. Embora o holandês tenha conseguido a vaga para a Libertadores que não vinha há 17 anos, sua passagem não trouxe nem perto dos resultados esperados pela diretoria, gerando muitas sequelas financeiras. A partir daquele momento, o clube entrou numa avalanche de dívidas que é carregada até hoje e soma por volta de R$ 1 bilhão. Coincidentemente, Seedorf chegou a treinar o meia nipônico no Milan.

Dessa vez, a aposta seria mais barata e válida para animar uma torcida que lê notícias ruins basicamente todo dia. Inclusive, o torcedor é o principal motivo por essa negociação estar acontecendo. Na ultima publicação no Instagram do japonês, os botafoguenses contabilizaram 60 mil comentários motivando-o a vir ao Brasil. Esse fato fez ele se empolgar com a ideia e até elogiar publicamente os fãs alvinegros.

Honda já está com a proposta em mãos. Ele tem outras sondagens da Ásia, mas prefere uma outra vitrine. O jogador ficou impressionado com a repercussão assim como a diretoria do Botafogo. As partes podem chegar a um acordo após a contraproposta #FutGloboCBN — Renan Moura (@renanmouraglobo) January 24, 2020

Porém, há de se ressaltar um lado negativo nessa história. Todas contratações para essa temporada passaram por um ‘aval’ da torcida. Não precisa ser nenhum especialista para entender o amadorismo nisso. A diretoria nem cogitava a contratação de Honda, mas a movimentação nas redes sociais dele fez com que as meras especulações virassem realidade. Não é uma crítica ao japonês em si, mas sim, à falta de planejamento que vem acabando com o Botafogo nesse século.