Hora de investir? 9 brasileiros que atuam na Europa e já podem assinar pré-contrato

​Seu time precisa de reforços e você está ficando preocupado? Pois é, a hora é de vasculhar o mercado e descobrir possíveis nomes que possam agregar qualidade ao plantel.

Qual é a melhor contratação da janela de transferência até o momento? Luan – Corinthians Jesualdo Ferreira – Santos Pedro Rocha – Flamengo Coudet – Internacional

Quando vira o ano, normalmente os clubes se voltam para a Europa em busca de atletas que, eventualmente, queiram retornar ao Brasil. Pois, neste momento, há muitos brasileiros em “promoção”. Por conta da proximidade do final do contrato, os valores automaticamente caem. Assim, listamos nove profissionais que têm vínculo se encerrando na metade de 2020, ou seja, no término da temporada europeia, e que podem virar alternativas dentro do cenário nacional, uma vez que já estão em condições de assinar um pré-contrato.

Willian (Chelsea)

É pouco provável que o meia-atacante de 31 anos volte para o Brasil, uma vez que tem muito mercado na Europa – Barcelona e Juventus estariam de olho nele. Mas tentar não custa nada.

Fernandinho (Manchester City)

O volante, mesmo sendo um dos homens de confiança do técnico Pep Guardiola, tem tudo para envergar outra camiseta. Ele está com 34 anos.

Renan (Ludogorets)

Revelado pelo Botafogo e com passagem pelo Avaí, o goleiro do time búlgaro está com 30 anos. Ou seja, idade não é problema para ele.

Thiago Silva (Paris Saint-Germain)

O zagueiro é um dos mais renomados nomes de sua posição no futebol mundial. Com três Copas do Mundo no currículo, chega aos 35 anos em forma. Só que dificilmente conseguirá firmar junto ao PSG um novo contrato com duração longa.

Maurício (PAOK)

O meio-campista de 31 anos defende o PAOK, da Grécia. Acumula títulos tanto no futebol grego quanto em sua passagem pela Rússia.

Jemerson (Monaco)

O zagueiro de 27 anos vislumbra a seleção brasileira. E ficar no Monaco, que não vive um bom momento, talvez seja desperdício de tempo.

Robinho (Istambul Basaksehir)

Ele não deverá ter seu contrato renovado no futebol turco. E tudo indica que o caminho natural para o atacante de 35 anos seja uma nova volta ao Brasil, dessa vez para, possivelmente, encerrar a carreira.

Mariano (Galatasaray)

O lateral-direito reúne experiência de sobra. Está com 33 anos e, certamente, tem espaço no Brasil por conta da dificuldade em formar novos talentos para a posição.

Raffael (Borussia Mönchengladbach)

O atacante de 34 anos já rodou por times da Europa e, muito embora não seja conhecido do grande público, traz consigo a experiência de ter trabalhado, e marcado muitos gols, no Velho Continente desde 2003.

Já conhece a promoção do O Boticário? Clique aqui e confira!