Horto ou Mineirão? Cruzeiro avalia opções para definir sua casa em 2020

​Precisando se reerguer após um ano devastador, o ​Cruzeiro sabe que precisará da ajuda de sua apaixonada torcida, não à toa o clube mineiro trabalha para reformular seu modelo de sócio-torcedor atual e projeta o lançamento de novas planos/modalidades. Mas há uma questão anterior e mais urgente a ser definida antes da mudança no sócio: a definição de qual será a casa celeste na temporada 2020.

​​Como destaca o ​UOL Esportes, o clube mineiro trabalha com duas opções: seguir mandando suas partidas no Mineirão ou rumar ao Independência. Há prós e contras nas duas opções, o que torna a decisão mais complicada do que originalmente aparenta.

A favor do Gigante da Pampulha, está sua ampla capacidade. Neste momento delicado que o clube celeste enfrenta, a presença maciça de seu torcedor nas arquibancadas é fundamental tanto pelo aspecto esportivo, quando pelo financeiro. Ter à disposição uma casa com mais de 50 mil lugares é uma boa nesse aspecto, desde que haja uma grande taxa de ocupação.

O problema está no fato de que, em 2019, a média de pagantes do Cruzeiro esteve em 24 mil torcedores, o que culminou em diversas partidas no Mineirão gerando prejuízo ao clube. Nesse sentido, o Independência desponta como opção a ser considerada, por ter custos de operação menores e capacidade bem próxima da média celeste no ano que passou: 23 mil.