IBGE abre matrículas de concurso para níveis fundamental e médio! Até R$2.100!

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística faz saber aos interessados a abertura de edital de concurso público (Concurso IBGE 2020), o primeiro deste ano. De acordo com o documento publicado no Diário Oficial da União, edição desta quarta-feira, 29 de janeiro, serão oferecidas 35 vagas temporárias, em cargos dos níveis fundamental e médio. Os salários chegam a até R$2.100.

O Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE) tem a responsabilidade do concurso. Segundo o edital, serão preenchidas 35 vagas. Há vagas para Agente Censitário Municipal, Agente Censitário Supervisor e Recenseador. Veja distribuição:

Agente Censitário Municipal: 01 vaga – Nível Médio

Agente Censitário Supervisor: 04 vagas – Nível Médio

Recenseador: 30 vagas – Nível Fundamental

O concurso do IBGE visa realização dos testes de homologação do Censo Demográfico 2020. Sendo assim, o quantitativo de vagas é inferior ao do concurso que será realizado em todo o país, com previsão de 225 mil vagas temporárias.

Para agente censitário municipal, cargo de nível médio, o salário será de R$R$2.100, enquanto o cargo de agente censitário supervisor, também de nível médio, o valor será de R$1.700. Para recenseador, de nível fundamental, o salário será pago de acordo com a produtividade do funcionário.

No caso de Recenseador, a produtividade será calculada por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio pelo Recenseador, de unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados.

Vale destacar que, além dos salários, os profissionais contratados receberão benefícios. A área de atuação será apenas no município de Paulo de Frontin, no Estado do Rio de Janeiro.

Os contratos com os profissionais serão assinados por dois meses, podendo ser prorrogado por mais dois meses. As convocações somente ocorrerão mediante a disponibilidade de dotações orçamentárias específicas.

Inscrição Concurso IBGE 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 31 de janeiro e 05 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora (https://www.ibade.org.br/). A taxa de inscrição custa R$ 42,50 para os cargos de agente censitário municipal (ACM) e agente censitário supervisor (ACS). O cargo de recenseador tem taxa de R$25.

Etapas

O concurso do IBGE vai contar com uma prova objetiva, a ser aplicada no dia 08 de março de 2020. Os locais de provas serão divulgados no dia 03 de março, o site da banca.

A avaliação objetiva vai contar, para os cargos de nível médio, com 15 questões de Língua Portuguesa, 10 de Raciocínio Lógico, 15 de Noções de Administração/ Situações Gerenciais e 20 de Conhecimentos Técnicos.

Já para nível fundamental serão cobradas 15 questões de Língua Portuguesa, 10 de Matemática e 25 de Conhecimentos Técnicos.

Segundo o edital, para ser aprovado no concurso, o candidato deve acertar, no mínimo, 30% (trinta por cento) do total da prova; e acertar, no mínimo, uma questão de cada disciplina.

Informações do concurso