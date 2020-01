Ibiza x Barcelona | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

​Chegando à sua quarta rodada, a Copa do Rei 2019/20 reserva alguns duelos curiosos entre grandes potências do país e times ainda desconhecidos do grande público. Na quarta-feira (22), o Barcelona visita o modesto UD Ibiza, time que disputa a Segunda Divisão B do futebol espanhol. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este duelo:

​​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ Ibiza x Barcelona​ ​Motivo: ​Quarta rodada da Copa do Rei 2019/20 ​Data: ​22/01/2020 ​Hora: ​15h (de Brasília) ​Local: ​Estadio Municipal de Can Misses, em Ibiza (ESP) ​Árbitro: ​Pablo González Fuentes ​Onde assistir: ​-

Prováveis escalações

Já fazendo história ao chegar na quarta rodada da principal copa nacional, o UD Ibiza aposta no experiente Javi Lara, armador de 34 anos, para tentar a ‘ingrata’ missão de surpreender o poderoso Barcelona.

Pelo lado do gigante da Catalunha, o recém-chegado Quique Setién sinaliza uma formação recheada de garotos revelados nas canteras do clube. ​Lionel Messi, assim como as demais estrelas do elenco, serão poupadas. Luis Suárez e Dembélé são as baixas por lesão.

​Provável Ibiza: Parreño; Grima, Gonzalo, Rubén González, Morillas; Javi Pérez, Miguel Núñez, Javi Lara; Kike López, Caballé e Rodado​. ​Provável Barcelona: ​Neto; Wagué, Araujo, Lenglet, Junior Firpo; Riqui Puig, De Jong, Arthur; Ansu Fati, Carles Pérez e Abel Ruiz.

Últimos cinco jogos

​UD Ibiza Barcelona​ ​Ibiza 2 x 2 Langreo (05/01) ​Barcelona 0 x 0 Real Madrid (18/12) ​Pontevedra 0 x 2 Ibiza (08/01) – Copa ​Barcelona 4 x 1 Alavés (21/12) ​Ibiza 1 (5) x (3) 1 Albacete (11/01) – Copa ​Espanyol 2 x 2 Barcelona (04/01) ​Ibiza 1 x 0 UD Las Palmas (15/01) ​Barcelona 2 x 3 Atlético (09/01) – Supercopa ​Majadahonda 0 x 1 Ibiza (19/01) ​Barcelona 1 x 0 Granada (19/01)

Nosso palpite

Não há dúvida de que será um jogo histórico para o modesto UD Ibiza, que atua em um estádio de capacidade para menos de 5 mil expectadores. A ‘aventura’ da pequena equipe na Copa do Rei, no entanto, deve acabar nesta rodada: mesmo com seu time bastante modificado e repleto de jovens valores, o Barcelona é bastante favorito.

Palpite final: Ibiza 1 x 3 Barcelona