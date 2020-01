Ídolo do Palmeiras, Marcos tira onda de título na Flórida Cup em cima do Corinthians e “agita” a web

Na segunda partida da Florida Cup, o ​ Palmeiras venceu o New York City de virada, por 2 a 1 e sagrou-se campeão do torneio, superando o rival ​Corinthians , que foi derrotado pelo Atlético Nacional, da Colômbia, pelo mesmo placar. Os gols do Palestra foram marcados por Lucas Lima e Willian.

Após a partida, o técnico Vanderlei Luxemburgo elogiou os atletas e aprovou a experiência: “Trabalhei a Florida Cup como pré-temporada, tanto é que treinei duro ontem (sexta-feira). Achei que foi tudo bom, as trocas, os meninos que pude observar… Tinha visto no Sub-20, agora vi perto de mim. Foi muito legal, bem proveitoso”, falou o treinador.

Com o título conquistado, a rivalidade entre Palmeiras e Corinthians dominou mais uma vez as redes sociais. O ex-goleiro e ídolo do Verdão, Marcos, como é de praxe, brincou com a situação:“Rapaz! Ir daqui até os Estados Unidos para ser campeão em cima do Corinthians? Pra quê isso? Ah!”, disse ele em um vídeo através do Instagram.

São Marcos tirando onda… “Ir daqui até os Estados Unidos pra ser campeão em cima do Corinthians”. E a legenda: “ah va, me tragam novidades”.  pic.twitter.com/DHp8maYWbX — Murilo Dias (@mmurilodias) 19 de janeiro de 2020

O Verdão terminou a competição com cinco pontos, seguido pelos colombianos com quatro e o Alvinegro com três. Com o fim do torneio dos Estados Unidos, o Maior Campeão do Brasil volta as atenções para o Campeonato Paulista, no qual enfrentará na quarta-feira (22), o Ituano, às 19h15, fora de casa.