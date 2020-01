Ídolo! Homenagem a Filipe Luís mostra o seu tamanho na história do Atlético de Madrid

​ Neste sábado (04), o lateral-esquerdo Filipe Luís, do Flamengo, recebeu homenagens do Atlético de Madrid antes do confronto diante do Levante, no Estádio Wanda Metropolitano, pela 19ª rodada da La Liga. No total, o jogador disputou 333 partidas pelo clube espanhol e conquistou sete títulos. Números que dão o tom para ser considerado por muitos um dos maiores laterais da história da equipe. Ídolo de fato.

Filipe Luís defendeu os Colchoneros por oito anos e é o décimo oitavo jogador que mais vestiu a camisa do clube. O brasileiro foi homenageado com direito a estádio decorado com rosto e nome do jogador, faixas, bandeiras e todos os jogadores enfileirados para saudá-lo. Além disso, o brasileiro recebeu uma placa das mãos do meio-campo Koke, sendo ovacionado por todos os presentes.

O evento estava previsto e marcou o final de uma linda história repleta de conquistas e que, mesmo sem o título da Champions League (o principal dos objetivos de ambos na Europa), demonstra o carinho e o reconhecimento do clube pelo atleta, que participou de uma das maiores eras da história do clube. Não à toa, durante um longo período foi fundamental no esquema do técnico Diego Simeone.





Sem acordo contratual, o lateral-esquerdo deixou Madrid em julho de 2019 e acertou com o ​Flamengo, onde conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Filipe Luís segue de férias na Espanha e se reapresenta ao time carioca no dia 23 de janeiro.

Para além dos títulos, o lateral sempre demonstrou carinho e entrega em todas as partidas pelo Atlético de Madrid, respeitando o clube, torcida e companheiros. A atitude do time espanhol é memorável e pode servir de exemplo para muitos clubes brasileiros que têm ‘dificuldades’ em reconhecer seus jogadores.