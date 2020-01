Impasse! Atacante pode ser devolvido ao São Paulo após reprovação em exames

​O empréstimo do atacante Paulinho Boia para o Cruz Azul, do México, pode não sair mais. Com isso, existe a possibilidade de o jogador de 21 anos retornar ao ​São Paulo. Tudo por conta de um problema na cartilagem do joelho, como destaca o ​Globoesporte.com.

Paulinho Bóia é devolvido pelo Cruz Azul por problemas na cartilagem do joelho. Eita DM de M… do @SaoPauloFC , aliás, ñ temos uma notícia boa se quer, todos os dias só história triste. — Josué Cruz (@Josue_Rackin) January 29, 2020

O atleta, revelado em Cotia, não passou nos exames médicos, e uma reunião com os agentes do jovem, ainda nesta quarta-feira, deverá definir o seu futuro. Boia convive com a alteração há um ano e meio, e nem por isso deixou de jogar – a correção definitiva só ocorre através de cirurgia, que o obrigaria a ficar longe dos gramados por ao menos quatro meses. Assim, alguns dirigentes mexicanos entender que existe um certo exagero no diagnóstico, já que o profissional poderia entrar em campo sem qualquer tipo de risco.

Paulinho Bóia é devolvido pelo Cruz Azul por problemas na cartilagem do joelho. Eita DM de M… do @SaoPauloFC , aliás, ñ temos uma notícia boa se quer, todos os dias só história triste. — Josué Cruz (@Josue_Rackin) January 29, 2020

O atacante está fora dos planos do Tricolor para 2020, tanto que sequer participou do início da pré-temporada comandada pelo técnico Fernando Diniz. O empréstimo foi fixado em US$ 300 mil (pouco mais de R$ 1,2 milhão), com o Cruz Azul podendo comprar 90% dos direitos econômicos, ao término do período, por US$ 1 milhão (R$ 4,2 milhões). Agora, no entanto, tudo depende do que será decidido entre as partes.

Para mais notícias do São Paulo, clique ​aqui.

Foto: Erico Leonan / São Paulo / Divulgação