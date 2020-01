Imprensa turca coloca Arda Turan como provável reforço do Flamengo

​Será que vai pintar mais uma estrela para o elenco do ​Flamengo? Pois, segundo a imprensa turca, isso é bem possível. Informações do jornal Fanatik dão conta de que o meia Arda Turan tem negociações avançadas como clube carioca e que um acordo poderá ser selado nos próximos dias. Já a CNN local crava que ele será jogador rubro-negro.

Conforme destaca este último veículo, Filipe Luis tem grande influência neste processo, uma vez que é amigo de Turan, como qual jogou junto no Atlético de Madri. Assim, ele teria convencido o parceiro a trocar a Europa pelo Fla. Recentemente, o atleta também esteve na mira do ​Palmeiras, mas as conversas não evoluíram a ponto de garantir uma transferência.

Honda no Botafogo, Arda Turan no Flamengo

Futebol BR tá virando asilo de gringo q nunca ganhou nada e n tem mais mercado na Europa mas os brasileiros acham craque — ZigZang 🇾🇪 (@jpzanqui) January 31, 2020

arda turan no flamengo nao pelo amor de deus — samuel (@samuelrodrigus_) January 31, 2020

O meio-campista pertence ao Barcelona, mas, no momento, não está sendo aproveitando, tanto que foi liberado para procurar um novo clube. Recentemente, esteve emprestado ao Istambul Basaksehir, mas o contrato se encerrou no final de 2019. Turan está com 33 anos.

