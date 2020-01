Incivilidade: usar tragédia como provocação esportiva beira a barbárie

​Na noite da última quarta-feira (29), ​Flamengo e ​Fluminense se enfrentaram no Maracanã pela quarta rodada do Campeonato Carioca 2020. Atual campeão, o Rubro-Negro manteve seu time de garotos para o clássico, enquanto o Tricolor enviou a campo uma formação mais próxima do que pensa como ‘equipe ideal’, mas também com desfalques. A partida foi parelha e terminou 1 a 0 para o clube das Laranjeiras, graças a um golaço de Nenê. Mas o grande gol contra do duelo veio de uma ala das arquibancadas tricolores.

Durante a partida, uma parte da torcida do Fluminense entoou o grito de ‘time assassino!’ para o arquirrival, em alusão ao incêndio de fevereiro de 2019 que vitimou fatalmente 10 atletas das categorias de base rubro-negras. Independente dos questionamentos (pertinentes) em torno da atuação institucional do Flamengo diante do caso – é possível debater sobre a forma como o clube da Gávea vem lidando com as indenizações e sobreviventes -, jamais será de bom tom utilizar mortes como provocação esportiva.