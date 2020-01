Inove no lanche: aprenda a fazer coxinha com massa de pão de queijo

Você é apaixonada (o) por pão de queijo e coxinha? Que tal juntar as duas gostosuras? A receita de coxinha com massa de pão de queijo é super prática de fazer e leva apenas 30 minutos para ficar pronta. Aprenda o passo a passo!

Foto: Reprodução /Blog Pellin



Ingredientes:

Recheio



– 1 dente de alho picado

– 1/2 cebola picada

– 2 colheres de sopa de salsinha picada

– 3 colheres de sopa de azeite

– 1/2 xícara de chá de requeijão

– 4 colheres de sopa de molho de tomate

– 1/2 peito de frango cozido e desfiado

Massa

– 2 xícaras de chá de requeijão cremoso

– 3 xícaras de chá de polvilho azedo

– 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Modo de preparo:

Recheio

– Em uma frigideira, refogue a cebola e o alho no azeite. Acrescente o frango, tempere com sal e pimenta a gosto e refogue. Adicione o requeijão, o molho de tomate e a salsinha. Mexa bem e reserve.



Massa

– Em uma tigela, misture os ingredientes até obter uma massa homogênea e firme;

– Pegue porções da massa com a mão, faça bolinhas e abra-as em formato de concha e recheie com o frango. Feche e leve ao forno preaquecido a 180oC graus por aproximadamente 30 minutos.

Rendimento: 12 Porções