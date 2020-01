Insatisfeito, meia abandona o Santos, viaja para Argentina e Peres aciona departamento jurídico

​A temporada nem começou direito e Jesualdo Ferreira já está sendo pressionado para obter resultados melhores e que o time do Santos jogue bonito como no ano passado. O português se mostrou bastante irritado com as críticas e disse a avaliação é precoce, tendo em vista que os trabalhos com os jogadores na Vila Belmiro começaram há menos de um mês.

O treinador ainda continua prestigiado pela diretoria e tem carta branca para seguir o planejamento da forma que deseja. Logo quando chegou, o técnico pediu pelo menos quatro reforços e autorizou as saídas de alguns atletas, como o meio-campista Bryan Ruiz e o meia-atacante Christian Cueva. O problema é que não há nenhuma proposta para a dupla e, assim, o ​Alvinegro Praiano não consegue vender ambos os jogadores.

Para piorar, o peruano abandonou o Peixão e viajou para Argentina. A informação foi divulgada pelo portal “​Diário do Peixe”. De acordo com apuração do site, o gringo foi visto em Buenos Aires e alegou que estava apenas passeando. O problema é que a diretoria do Santos não teve conhecimento dessa viagem do jogador, o que levou o presidente do clube paulista, José Carlos Peres, a acionar o departamento jurídico.

nossa… quanta irresponsabilidade… Realmente esse problema Sampaoli deixou *** — José Galerani (@GaleraniJose) January 30, 2020

Se já não bastasse mais uma polêmica envolvendo o nome do atleta, os dirigentes do Peixe têm que começar a pagar o Krasnodar pela transferência do meia-atacante. O empréstimo se expira nesta quinta-feira (30) e, como não há interessados em contratá-lo, a despesa é de responsabilidade do clube da Vila Belmiro. O jogador não atua pelo Alvinegro desde o primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2019.

