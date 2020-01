INSS: Aposentado que ganha acima do salário mínimo vai ter reajuste de 4,48%

Os segurados (aposentados e pensionistas) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem mais de um salário mínimo terão um reajuste de 4,48% em 2020. O valor é acima do que o registrado no ano passado, quando chegou a 3,43%. O teto do INSS, valor máximo pago pelo instituto, tem previsão de ficar em R$ 6.101,06.

Os índices usados para reajustes dos benefícios acima do piso nacional é o INPC acumulado de 2019, divulgado nesta sexta-feira, 10 de janeiro pelo IBGE. Os valores devem ser confirmados em publicação no Diário Oficial da União.

O valor mínimo, que é pago em aposentadorias em pensões, segue também o salário mínimo, que aumentou 4,1% (de R$998 para R$1.039).

Vale destacar que quem começou a receber o benefício a partir de fevereiro de 2019, os reajustes dos valores acima do salário mínimo variam de acordo com o mês de início da concessão. Os índices de cada mês ainda serão divulgados.

Novos valores já em janeiro

Os segurados que recebem um salário mínimo vão ter o dinheiro na conta referente ao primeiro mês do ano entre os dias 27 de janeiro e 7 de fevereiro, conforme o número final do seu cartão antes do dígito.

De acordo com o órgão, as datas de pagamento vão variar conforme o valor a ser recebido e o número final do benefício, sem considerar o dígito. Por exemplo, se o número é 123.654.987–0, desconsidere o 0 (dígito). O número final é 7.

Calendário