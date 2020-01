Instituto Federal abre mais de 180 vagas em cursos gratuitos; veja como participar

Oportunidades abertas. O Instituto Federal de Brasília (IFB) faz saber aos interessados a abertura de diversos cursos rápidos. As chances são em caráter técnico e licenciatura. Os cursos são totalmente gratuitos, sem cobrança de taxa de inscrição.

As oportunidades são para cinco campus do Instituto no Distrito Federal, em Brasília, Ceilândia, Gama, Planaltina e Samambaia. Os candidatos serão selecionados através de sorteio eletrônico.

Há cursos disponíveis para espanhol básico, libras, técnico em segurança do trabalho e na área de educação profissional. Veja as oportunidades por cada campus logo abaixo.

Campus Brasília

Em Brasília, são 55 vagas, entre cursos de Libras e espanhol (básico). Os interessados poderão se inscrever até 20 de janeiro pelo link. Para concorrer, será necessário ensino médio completo (no caso do curso de espanhol) ou ensino fundamental completo (para os interessados no curso de Libras).

Período de matrículas: 29 e 31 de janeiro;

Início das aulas: 11 de fevereiro;

Endereço: Quadra 610, Módulos D, E, F, G, na Asa Norte – DF.

Campus Ceilândia

No Campus de Ceilândia, são oferecidas, ao todo, 40 vagas para o curso de segurança do trabalho. Os interessados poderão se inscrever até o dia 7 de janeiro pelo link.

Requisitos: possuir de 18 anos e ter concluído o ensino fundamental;

Endereço: QNN 26 Área Especial – Ceilândia, Brasília – DF.

Campus Gama

São oferecidas 20 vagas para o curso básico de espanhol. Os interessados poderão se inscrever até o dia 10 janeiro; preenchimento das vagas acontece por ordem de chegada e de forma presencial. Veja:

Início das aulas: 14 de janeiro;

Requisitos: ter mais de 18 anos e ensino médio completo;

Endereço: Lote 01, DF 480, Setor de Múltiplas Atividades.

Campus Planaltina

São oferecidas 40 vagas para o curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras); Os interessados poderão se inscrever até 21 de janeiro pelo link. A exigência é de nível fundamental completo.

Período de matrículas: 13 a 19 de fevereiro;

Início das aulas: 20 de fevereiro;

Campus Samambaia

O campus oferece 30 vagas para o curso de licenciatura em educação profissional. Os interessados poderão se inscrever até 10 de janeiro, presencialmente. As aulas terão início no dia 07 de fevereiro.

Requisitos: ter diploma de ensino superior em bacharelado ou tecnologia;

Endereço: Subcentro Leste, Complexo Boca da Mata, Lote 2.

Documentos necessários

Na matrícula, os selecionados deverão apresentar os seguintes documentos:

Documento de identificação com foto – RG, CNH, passaporte ou carteira de trabalho;

Duas fotos 3×4 iguais e atualizadas;

CPF – caso não esteja adicionado no documento de identidade;

Comprovante de endereço atualizado ou declaração de próprio punho;

Comprovante de escolaridade com base no que está designado no edital – para vagas de cursos superiores.

Os menores de idade devem estar acompanhados dos pais durante o ato da matrícula, além de ter em mãos documentos de identificação com foto e também o Cadastro da Pessoa Física (CPF).