Inter acerta com Marcos Guilherme e fica próximo do anúncio

​Apesar da dificuldade financeira, o​ Internacional pretende contratar mais três reforços para a temporada. O objetivo do Colorado é deixar o elenco mais equilibrado em todos os setores para que o técnico Eduardo Coudet tenha as peças necessárias para enfrentar as competições. O meia Thiago Galhardo, o atacante Marcos Guilherme e o volante Nacho Fernández são os nomes mais cotados pelo diretor-executivo de futebol, Rodrigo Caetano.

Jogadores ”em promoção” no mercado brasileiro! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Tardelli Fred Elias Thiago Neves

De acordo com o jornalista Eduardo Deconto do site ​GloboEsporte.com, o Inter está bem próximo de anunciar o terceiro reforço de 2020, visto que neste domingo (5), a diretoria do clube gaúcho chegou a um acerto com o atacante Marcos Guilherme, de 24 anos, junto ao Al-Wehda, da Arábia Saudita. A transação é pela compra dos direitos econômicos do jogador.

Marcos Guilherme começou sua carreira no Athletico-PR em 2014. Posteriormente, foi emprestado ao Dínamo Zagreb, da Croácia e na, sequência, ao São Paulo. No entanto, em 2018, o atleta foi negociado com os árabes por 4 milhões de euros, cerca de R$ 18 milhões pela cotação atual. Durante sua trajetória no Al-Wenda, o atacante disputou 40 partidas e marcou 10 gols.

O Internacional acerta com Marcos Guilherme. (via GE) O clube já dispensou 22 jogadores e até o momento chega a sua terceira contratação. Estou bastante curioso para ver o trabalho do Coudet frente à equipe. — All Soccer (@AllSoccer18) January 5, 2020

Para a temporada, o Colorado confirmou até o momento, o técnico Eduardo Coudet, o lateral-direito Rodinei e o volante Damián Musto. Já o meia argentino D’Alessandro, o lateral-direito Heitor, o meia-atacante João Peglow, o goleiro Danilo Fernandes e o meia José Aldo renovaram contrato com o time para a próxima temporada.