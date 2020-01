Inter negocia contratação de Gabriel, zagueiro do Galo

​Apesar das últimas notícias, o ​Atlético-MG nega que tenha feito uma proposta por Deyverson, do ​Palmeiras. De acordo com o site Globo Esporte, o Galo teria feito uma oferta de 4 milhões de euros, cerca de 18 milhões de reais na cotação atual e avançou nas tratativas pelo atacante que deixará o Verdão.

“Acabei de conversar com pessoas ligadas a diretoria do Atlético que me garantiram não existir nenhuma proposta de compra por Deyverson. A informação, conforme passamos mais cedo, é de que o clube tentou o empréstimo, em dezembro mas negócio não evoluiu!”, escreveu Tiago Reis, jornalista da Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte.

Apesar da busca por novos nomes, alguns jogadores podem deixar o time mineiro e de acordo com o jornalista Adriano, que traz notícias exclusivas dos bastidores do Inter, o Colorado estaria tentando a contratação do zagueiro Gabriel, que foi destaque no último ano e pertence ao time preto e branco.

Inter está em tratativas pra trazer o zagueiro Gabriel, 25 anos, que atualmente pertence ao Atlético-MG mas estava emprestado ao Botafogo. — Adriano (@driccos) 12 de janeiro de 2020

O contrato do defensor com o Galo vai até dezembro de 2021 e neste momento, segundo o site Transfermarkt, está avaliado em 1,60 milhões de euros, cerca de 7 milhões de reais na cotação atual: “ Inter está em tratativas para trazer o zagueiro Gabriel, 25 anos, que atualmente pertence ao Atlético-MG, mas estava emprestado ao Botafogo”, revelou.

Créditos da foto: ​Bruno Cantini / Atlético