Inter poderá suprir duas carências do elenco com zagueiro ex-São Paulo e atacante revelado por rival

​O Internacional segue atento ao mercado de transferências visando reforçar o elenco do técnico Eduardo Coudet. Até o momento, formam oficializados e apresentados o lateral-direito Rodinei, o lateral-esquerdo Moisés, o volante Damián Musto e os meias Thiago Galhardo e Marcos Guilherme. Mas duas lacunas ainda estão abertas no elenco e poderão ser resolvidas pela direção do clube.

Segundo a informação do perfil ​Infos Inter, o clube gaúcho receberá em sua mesa a oferta de um zagueiro e um atacante, posições que a diretoria ainda busca jogadores. O zagueiro seria Bruno Uvini, atleta de 28 anos que atualmente defende o Al-Ittihad-ARA. Revelado pelo São Paulo, a carreira do defensor não decolou na Europa e o atleta caminha para a quinta temporada no Oriente Médio.

Já o centroavante, que poderia ser o reserva de Paolo Guerrero que a direção tanto busca é Aloisio. Conhecido como o “Boi Bandido”, o jogador tem 31 anos e atua no futebol chinês, defendendo o Guangzhou Evergrande-CHN. Revelado pelo Grêmio, o jogador passou por Figueirense, Chapecoense, Caxias e São Paulo no futebol brasileiro. Aloisio atua há sete temporadas no futebol chinês.

Parece que vão oferecer ao INTER, Aloísio atacante ex-são paulo e o zagueiro Bruno Uvini… O que acham? — Sport Club Internacional 🇦🇹 (@coloradobebado) January 15, 2020

A diretoria ainda não se pronunciou, mas um zagueiro e um centroavante deverão chegar para fechar o grupo de Coudet. Na zaga, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta, Bruno Fuchs e Roberto são as únicas opções, de modo que Fuchs está na Seleção Brasileira pré-olímpica e não estará a disposição nas primeiras partidas do ano. No ataque, Paolo Guerrero deverá desfalcar o Colorado em várias oportunidades durante o ano por convocações para a seleção do Peru.