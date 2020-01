Inter promove reformulação drástica e já se despediu de 22 atletas; veja lista

Novo treinador, nova fornecedora de material esportivo e… novo elenco? O Internacional não tem sido o clube mais ativo do mercado em aquisições – somente dois reforços chegaram até o momento -, mas certamente é o que mais agita a janela quando o assunto é despedida. A reformulação de grande proporção segue a todo vapor e já atingiu 22 atletas, ou seja, o clube gaúcho se despediu de nada menos que dois times completos.

​​Como noticia o ​Globoesporte, as saídas se deram pelas mais variadas vias: vendas, contratos que se encerraram e fim de empréstimos. Todas as despedidas, por sinal, tiveram o aval do novo técnico colorado, Eduardo Coudet, que tem trabalhado em conjunto com a diretoria neste processo. A expectativa do departamento de futebol é que o elenco profissional de 2020 conte com 30 atletas , dando mais espaço às categorias de base neste novo ano.

A projeção dos dirigentes colorados é que essa grande ‘barca’ gere uma economia mensal de R$ 3 milhões, alívio financeiro que poderá atrair reforços interessantes e de alto nível técnico, que cheguem ao clube para assumir titularidade.

Confira abaixo a relação dos 22 jogadores que já se despediram do Colorado:​

​Jogador ​Destino Jogador​ ​Destino ​Álvaro ​Emprestado ao Náutico ​Matheus Galdezani ​Fim de empréstimo ​Bruno ​Fim de contrato ​Neílton ​Fim de empréstimo ​Bruno José ​Emprestado ao CSA ​Nico López ​Vendido ao Tigres (MEX) ​Bruno Silva ​Fim de contrato ​Parede ​Fim de empréstimo ​Carlos Miguel Emprestado ao Santa Cruz ​Pedro Lucas ​Emprestado ao Figueira ​Charles ​Vendido ao Ceará ​Ramón ​Emprestado ao Bahia ​Dudu ​Emprestado ao Atlético-GO ​Rafael Sóbis ​Fim de contrato ​Emerson Santos ​Fim de empréstimo ​Rithely ​Fim de empréstimo ​G. Ferrareis ​Emprestado ao Atlético-GO ​Thales ​Emprestado ao Criciúma ​Juan Alano ​Vendido ao Kashima (JAP) ​Tréllez ​Fim de empréstimo ​ ​Klaus ​Liberado ao Ceará ​Valdívia ​Emprestado ao Avaí

