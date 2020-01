Interminável: Goiás anuncia renovação contratual de Rafael Moura, o He-Man

​Enquanto a situação do jovem atacante Michael segue em aberto – está na mira de Corinthians e Flamengo -, o ​Goiás garantiu a permanência de outro destaque individual da equipe durante o ano de 2019: Rafael Moura, artilheiro do time no Brasileirão com nove gols anotados.

​​Adorado pela torcida esmeraldina, o centroavante de 36 anos entrou em acordo com a diretoria do clube e assinou sua renovação contratual. De acordo com a apuração do ​UOL Esportes, o novo vínculo firmado tem validade de uma temporada, até o final de 2020.

Rafael Moura segue no Goiás. Vai ter a chance de disputar a Copa Sul-Americana com a camisa esmeraldina mais uma vez. — Wagner Oliveira (@wagneroliveiraf) January 6, 2020

Atleta profissional desde 2003, o ‘He-Man’ vive sua segunda passagem pelo Goiás. A primeira foi em 2010, ano do vice-campeonato da Copa Sul-Americana. Naquela temporada, Rafael Moura foi às redes 29 vezes em 56 partidas disputadas pelo clube.