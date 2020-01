Internacional abre espaço na folha após saída de nada menos que 20 atletas

​Se o ​Internacional ainda não tem uma situação financeira estabilizada, como pode ir atrás de nomes como Nacho Fernández, um dos jogadores mais valorizados do River Plate, e Lucas Pratto, outro integrante do elenco argentino? Pois o fato de já ter se “livrado” de 20 nomes explica parte deste movimento em busca de atletas renomados.

O mais recente profissional a deixar o Beira-Rio foi o centroavante Pedro Lucas, emprestado ao Figueirense para a disputa do Campeonato Catarinense com opção de prorrogação do contrato até o final de dezembro. Ele, que foi uma das novidades do elenco no início de 2019, é formado nas categorias de base do Colorado e se junta a colegas cedidos também por empréstimo, vendidos ou que não tiveram seus vínculos renovados. Assim, abre-se espaço na folha de pagamento para um ou outro arrojo.

Dos jogadores que saíram do Inter, três foram negociados em definitivo: o atacante Nico López (Tigres, do México), o meia Juan Alano (Kashima Antlers, do Japão) e o volante Charles (Ceará). Já o lateral-direito Bruno, o volante Bruno Silva e o atacante Rafael Sobis foram liberados por conta do término do vínculo, enquanto o zagueiro Emerson Santos (Palmeiras), os volantes Matheus Galdezani (Coritiba) e Rithely (Sport) e os atacantes Neilton (Vitória), Guilherme Parede (Coritiba) e Tréllez (São Paulo) voltam a seus respectivos clubes. Por fim, além de Pedro Lucas, outros nomes foram cedidos por empréstimo: Valdívia (meia-atacante, Avaí), Carlos Miguel (goleiro, Santa Cruz), Ramón (volante, Bahia), Bruno José (meia, CSA), Álvaro (volante, Náutico), Gustavo Ferrareis (meia-atacante, Atlético-GO) e Dudu (lateral-direito, Atlético-GO).

