Internacional define termos e apresenta proposta a Charles Aránguiz; decisão está nas mãos do meia

A​ diretoria do​ Internacional está focada na busca de reforços para qualificar o elenco do técnico Eduardo Coudet. Com dois nomes anunciados até o momento, o lateral-direito Rodinei e o volante Musto, o Colorado pensa alto e sonha com o retorno de um meio-campista que tem sido especulado no clube constantemente em períodos de janelas de transferências: Charles Aránguiz.

Os rumores retornaram neste final/início de ano e ganharam força neste domingo (5). De acordo com informação publicada pelo ​jornalista Eduardo Gabardo, no site GaúchaZH, o Internacional enviou uma proposta ao meio-campista e está confiante em desfecho positivo. Com vínculo com o Bayer Leverkusen, da Alemanha, até a metade de 2020, o chileno já está liberado para assinar pré-contrato com outro clube.

Segundo Gabardo, o Internacional ofereceu um contrato com a duração de quatro temporadas a Aránguiz. A proposta conta conta ainda com o pagamento de um alto valor referentes a luvas, a ser realizado de forma parcelada. O Bayer Leverkusen procurou o meio-campista para renovar o atual vínculo, mas a investida foi recusada. Outras equipes europeias também tentaram contato, mas o chileno visa voltar para a América do Sul para ficar próximo da família.

Compro uma camisa do inter pra agora.. — adryan com y 🧣🇦🇹 (@adryanjjkkk) 5 de janeiro de 2020

O acordo proposto pelo Internacional prevê a chegada de Aránguiz ao Beira-Rio no mês de junho, o que poderá ser alterado caso o Bayer tope uma liberação por um custo que não seja elevado. Eliminado na Liga dos Campeões da Europa, o clube ocupa atualmente a sexta colocação do Campeonato Alemão. A decisão está nas mãos do jogador e apenas a assinatura adia o acerto oficial.