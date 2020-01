Internacional mira centroavante do New England Revolution; jogador agrada Eduardo Coudet

​O​ Internacionall continua se movimentando no mercado em busca de reforços para o plantel de 2020, mas o clube também mira em uma contratação pontual: um centroavante. O Colorado precisa de mais um atleta para a posição e também para ser opção a Paolo Guerrero. Tudo indica que o time já está sondando um jogador, que agrada o técnico Eduardo Coudet.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

De acordo com as informações do site ​“Revista Colorada”, o clube teria monitorado e tentado fechar contrato com Lucas Pratto, centroavante do River Plate, da Argentina, porém as negociações não avançaram por que o técnico do time argentino, Marcelo Gallardo, afirmou que ainda teria a intenção de contar com o futebol do atleta nesta temporada.

O Inter se contratar um meia armador (Rodriguinho cotado), um centroavante (Juan Ramirez cotado) e um zagueiro estamos bem pro ano  — O rei do piti (@PorraBona) January 18, 2020

Entretanto, o Inter não desistiu de procurar por um atleta. Ainda conforme o portal de notícias, o Colorado está sondando um jogador que desperta admiração de Coudet. O atacante Gustavo Bou pertence ao New England Revolution, dos Estados Unidos. O jogador, de 29 anos, já trabalhou com o treinador no Racing e no Tijuana, do México. Na última temporada, entrou em campo 42 partidas e marcou 21 gols.

O atleta, que tem contrato com o clube americano até o final de 2021, atualmente é avaliado no mercado em 3 milhões de euros, cerca de R$ 13 milhões. Entretanto, a chance com relação à contratação do jogador é quase nula devido ao bom momento vivido pelo jogador na temporada passada. Mas, caso as tratativas sejam concretizadas, o atacante seria um ótimo reforço para o Inter e iria deixar a disputa pela posição acirrada.