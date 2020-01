Internacional surpreende torcida e anuncia contratação de meio campo do Monaco-FRA

​O ​Internacional ainda segue as movimentações no mercado da bola visando a temporada de 2020. O treinador Eduardo Coudet já relatou em algumas entrevistas que espera um atacante que poderá jogar junto ou ser reserva de Paolo Guerrero. Essa seria a prioridade do Colorado no mercado. Porém, na tarde desta terça-feira (28), a torcida colorada foi surpreendida com o anúncio oficial de um meia.

O clube publicou em seu site e em suas ​redes sociais que chegou a um acordo com o Monaco-FRA pelo meia Gabriel Boschilia de 23 anos de idade. Segundo o Inter, o contrato com o atleta será até o final da temporada de 2023. Revelado pelo São Paulo, o jogador logo chamou a atenção da Europa, para onde embarcou em 2015, rumo à França.

Além do Monaco, Boschilia atuou também no Nantes-FRA e no Standard Liege-BEL por empréstimo. O jogador sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito em fevereiro de 2017 que o deixou de fora dos gramados por cerca de quatro meses. Na temporada de 2018/19 pelo Nantes, foram 32 partidas e cinco gols marcados. Apesar de atuar também pelo lado direito do campo, a posição preferida do jogador é o centro, jogando como um meia.

Segundo a informação do jornalista ​Alexandre Ernst, a negociação não envolve o zagueiro Bruno Fuchs, que foi observado pelo Monaco. Em outros momentos, havia a especulação de que uma troca entre os atletas poderia acontecer, mas os valores da compra de Boschilia deverão ser bancados pelo próprio Inter, sem a ajuda de investidores. O Colorado superou a concorrência de Athletico-PR e Red Bull Bragantino, que também monitoravam o jogador.