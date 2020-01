Internacional x Pelotas| Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

É hora de acompanhar o verdadeiro ​Internacional de Eduardo Coudet. Depois de vencer o Juventude por 1 a 0, fora de casa, na estreia do Campeonato Gaúcho, a segunda rodada reserva um momento especial para o clube. Diante do Pelotas, neste domingo, no​ Beira-Rio, a equipe considerada titular fará a sua primeira aparição na competição regional. O adversário, que apenas empatou com o Novo Hamburgo na Boca do Lobo no meio da semana, ainda carrega consigo a motivação de ter vencido, no domingo passado, a Recopa Gaúcha em cima do Grêmio.

​Ficha técnica Internacional x Pelotas​ ​Data ​26/01/2020 ​Hora ​19h (horário de Brasília) ​Local ​Beira-Rio, em Porto Alegre Árbitro ​Douglas Schwengber da Silva ​Onde assistir ​SporTV e Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​Internacional Danilo Fernandes (Marcelo Lomba); Rodinei, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés; Musto (Rodrigo Lindoso), Edenílson, D’Alessandro e Patrick; Marcos Guilherme (Thiago Galhardo) e Paolo Guerrero.​ ​Pelotas ​Douglas Silva; Osvaldir, Negretti, Felipe e Juliano Tatto; Mateus Santana, Felipe Guedes e Gabriel Soares; Juliano, Hugo Sanches e Hugo Almeida.

O Inter ainda tem algumas dúvidas para a partida. Não se sabe, por exemplo, se Marcelo Lomba ou Danilo Fernandes iniciará no gol. Além disso, Musto, que atuou em Caxias do Sul, pode ser preservado. Na frente, a interrogação fica por conta do parceiro de Paolo Guerrero. Já o Pelotas, do técnico Antônio Picoli, viajou para Porto Alegre com o grupo completo. Como o time não foi bem diante do Noia, é possível que ocorram alguns testes, como a volta. Não se descarta, por exemplo, o retorno do volante Tiago Costa, então capitão do Lobão.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

INTERNACIONAL​ PELOTAS​ ​Inter 1 x 2 Goiás (27/11) ​Pelotas 1 x 1 Caxias (10/11)* ​Botafogo 0 x 1 Inter (30/11) ​Pelotas 2 x 0 São José (17/11)* ​São Paulo 2 x 1 Inter (04/12) ​São José 1 x 0 Pelotas (23/11) * ​Inter 2 x 1 Atlético-MG (08/12) ​Pelotas 1 (5) x (4) 1 Grêmio (19/01)** ​Juventude 0 x 1 Inter (23/01) ​Pelotas x Novo Hamburgo (22/01)

*Copa FGF

**Recopa Gaúcha