IPTU: Saiba quem vai pagar mais caro pelo tributo em 2020

Um dos tributos fixos no calendário dos brasileiros é o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). Nos primeiros meses do ano, os contribuintes já devem realizar o pagamento do tributo. Mas, quem é que paga mais caro ou mais barato pelo imposto? Confira!

O tributo do IPTU tem responsabilidade de ser cobrado pela prefeitura de cada município do país e deve ser realizado o pagamento por aqueles que possuem um imóvel em área urbana (desde um apartamento, casa, sala comercial, ou outros tipos de propriedade).

Para saber quem paga mais ou menos impostos, é preciso entender como funciona a forma de cálculo do imposto. A depender da legislação de seu município, são aplicadas alíquotas presentes no código tributário sobre o preço de venda da propriedade. O resultado desse cálculo é justamente a quantia a ser paga de imposto.

IPTU 2020 mais caro

O valor ser pago no IPTU não é fixo. A quantia a ser destinada a esse tributo varia conforme características do imóvel, uma vez que considera o valor de mercado. Sendo assim, o tamanho, localização, infraestrutura, influencia no valor final do imposto.

Por exemplo, os imóveis localizados em capitais e lugares próximos a comércios têm o valor mais caro. Além disso, vale salientar que quem possui propriedades maiores também vão desembolsar um valor a mais.

Quem desejar pagar um pouco menos poderá aproveitar os descontos oferecidos pelos municípios para incentivar que os proprietários realizem o pagamento do tributo de forma antecipada ou até para que isso atraia os contribuintes para quitar essa dívida.

Os descontos oferecidos pelos municípios, muitas vezes, contam com descontos entre 5% a 20% do total. O pagamento do imposto é obrigatório. Quem estiver inadimplente não conseguirá negociar o imóvel ou colocá-lo à venda.

Quem não paga o imposto em dia, terá que arcar com acréscimo de multa e juros, sobre o valor que está em atraso. Vale lembrar que o tributo é obrigatório e o pagamento é indispensável.