O sucesso do café espresso italiano no mundo e todos os rituais que o cercam são ótimos argumentos para incluir a bebida na lista de Patrimônio Imaterial da Humanidade da UNESCO.

Recentemente em Roma, membros do Parlamento Italiano se reuniram para convencer a UNESCO de que o conteúdo escuro e amargo da pequena xícara – e os rituais exigidos na sua preparação – são uma parte intangível da história cultural da Itália.

“Precisamos que esta bebida fantástica seja reconhecida como patrimônio imaterial da humanidade”, disse Maria Chiara Gadda, parlamentar do partido Italia Viva, ao The Current. “Na Itália, o café é socialidade, é tradição e é uma forma única de extração. Portanto, precisamos distinguir o café italiano tradicional de outro café”, completou.

Outro grupo empenhado no destaque do incomparável “caffè espresso” é o Consórcio para a Salvaguarda do Café Expresso Italiano Tradicional. Representando a indústria da bebida, o grupo está trabalhando com políticos para fazer lobby pelo status da UNESCO – argumentando que as especificações exclusivas do café italiano o fazem merecer tal designação.



O Consórcio mostra que a forma do preparo do espresso italiano deve seguir à risca todas as especificações. Entre outras regras, uma xícara de café deve ser feita com sete a nove gramas de grãos, produzindo 13 a 25 mililitros de líquido. O café espresso deve ser preparado dentro de 20 a 27 segundos. A xícara deve ser feita de porcelana e passar por um processo de aquecimento antes de receber a bebida.

As exigências não param por aí. Já na xícara, o café deve ser coberto com a “crema” – uma espuma leve e rica que se forma em cima de um espresso adequado. Para passar no teste a crema “deve ser uniforme e persistente, durando pelo menos 120 segundos a partir do momento em que o café foi dispensado na xícara, sem mexer”, explicaram os especialista do Consórcio à imprensa.

Não é apenas a bebida em si que o Parlamento e o Consórcio desejam preservar. É também, sobretudo, a cerimônia em torno do café espresso italiano tradicional. Vale lembrar a pizza napolitana já tem status de Patrimônio Mundial da UNESCO, assim como o café turco.