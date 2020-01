Ituano x Palmeiras | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

​Após uma parte considerável dos Estaduais pelo Brasil terem seu pontapé inicial no último final de semana, chegou a vez do Paulistão 2020 ser inaugurado nesta quarta-feira (22), já com um dos gigantes da capital entrando em campo: ​o Palmeiras, que encara o Ituano fora de casa. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este duelo:

​​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: Ituano x Palmeiras​ ​Motivo: ​Primeira rodada do Paulistão 2020 ​Data: ​22/01/2020 ​Hora: ​19h15 (de Brasília) ​Local: ​Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP) ​Árbitro: ​Flavio Rodrigues de Souza ​Onde assistir: ​Premiere

Prováveis escalações

Bastante reforçado para esta temporada – dentro de sua realidade -, o Ituano vai a campo com alguns recém-chegados como o atacante Keké e o experiente meio-campista Fillipe Souto, ex-Galo. O lateral Breno Lopes, de passagem pelo Fluminense, é opção para a lateral.

Pelo lado do Verdão, Luxemburgo já confirmou que utilizará ​Felipe Melo como zagueiro no lugar de Victor Hugo, que ainda se recupera de problema físico. Capitão do time, o volante Bruno Henrique também está fora por lesão, sendo substituído por Ramires.

​Provável Ituano: ​Rodrigo; Peri, R. Silva, Gualberto e Choco (Breno Lopes); Lucas Otávio, Rigo e Fillipe Souto; A. Aquino, Keké e Bill. ​Provável Palmeiras: ​Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Victor Luis; Gabriel Menino, Ramires e Lucas Lima; Dudu, Raphael Veiga e Luiz Adriano.

Retrospecto histórico:

Este é um duelo de retrospecto geral curto, com apenas 28 partidas disputadas, todas pela primeira divisão do Paulistão. Como já era de se esperar, o Palmeiras leva boa vantagem: soma 16 vitórias, cinco empates e apenas sete derrotas. A maior goleada da história deste encontro foi no ano de 1994, quando o Verdão aplicou 6 a 1 sobre o Ituano, fora de casa.

Nosso palpite

É bem verdade que estreias costumam ser problemáticas para os grandes clubes, pelo ritmo e entrosamento aquém em relação ao seus respectivos rivais. O Palmeiras, que não encantou mas conquistou a Florida Cup, deve encontrar algumas dificuldades diante do sempre organizado Ituano, mas é favorito à vitória.

Palpite final: Ituano 1 x 2 Palmeiras