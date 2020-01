Jardine explica mágoa com Mancini e problema de craque do São Paulo

​ Em entrevista ao Programa Bola da Vez, da ESPN Brasil, ex-técnico do São Paulo e atualmente na Seleção Brasileira Sub-23, André Jardine revelou descontentamento com declarações do treinador Vagner Mancini após assumir comando técnico do tricolor paulista em fevereiro da temporada passada.

“Sou obrigado a dizer que não gostei de algumas declarações pós-jogos. Ele fez algumas críticas indiretas, se referindo a evoluções, sendo que ele fazia parte também do trabalho anterior. Você não pode falar em evolução se também é parte do problema, mas entendo, porque o Mancini é um treinador e agora tem certeza disso. Naquela época talvez ele vivesse um dilema, se queria ser treinador ou ficar na coordenação, e acho que ele resolveu isso dentro dele, deixou claro para todo mundo e inclusive saiu por não ser efetivado no cargo”, afirmou Jardine.

Atualmente sem clube, Mancini começou 2019 como coordenador-técnico do São Paulo e declarou em sua apresentação que não assumiria o cargo de treinador em “nenhuma hipótese”, mas acabou comandando o time até a chegada de Cuca e pediu demissão após conhecimento de que Fernando Diniz assumiria o comando do clube. O ex-dirigente alegou que a vaga teria sido prometida a ele, mas que os planos mudaram pela pressão dos jogadores.

“Como coordenador, ele seria um cara com experiência de campo, um cara para trocar ideia de jogo, mas fundamentalmente um cara para fazer essa aproximação entre treinador e diretoria. Eu queria ter, ao lado da direção, uma pessoa que tivesse 100% de consciência daquilo que a gente estava fazendo, das ideias, porque eu sabia que em algum momento iria fazer coisas não triviais e o pessoal poderia dizer: ‘ih, será?’. Eu queria que alguém defendesse o trabalho e o Mancini surgiu como essa alternativa. Ele não queria vir, eu acabei ligando pessoalmente explicando a importância. Eu dei o aval. Não sei (se ele defendeu o trabalho), quero acreditar que sim. É uma pessoa que eu gosto, um amigo que eu tenho. Não temos tanta relação, mas eu o respeito bastante. Ele estava ali, sabe tudo o que aconteceu, sabe o porquê de cada escalação e de cada estratégia, então tinha condição de defender”, relatou.

Mancine errou em aceitar ser coordenador, querendo ser técnico. Jardine errou em apostar nos experientes e n valorizar aqueles q ele já tinha conhecimento(meninos da base). Raí errou novamente em contratar um técnico que não tinha condições de assumir a equipe naquele momento. — Junior AFF (@jr_aff) January 6, 2020

Jardine ainda explicou as dificuldades que Hernanes teve em 2019, com uma pré-temporada curta e os problemas físicos que perseguiram o Profeta durante todo o ano.

“Ele chegou em uma pré-temporada que praticamente não existiu (na Florida Cup), e não porque a gente quis, mas porque o calendário espremeu. Quando se aceitou o convite, não se imaginou a situação de pré-Libertadores. No momento que eu assumo, não tem mais a escolha de ir ou não ir, a gente tinha que ir por efeito de contrato. Sabíamos que ia atrapalhar um pouco, mas resolvemos lutar com a adversidade e fazer daquilo ali uma coisa positiva. O Hernanes teve pouco tempo, a gente entendia que ele tinha que jogar porque precisava de ritmo. Julgamos ideal que ele jogasse 45 minutos (por jogo), para não esticar demais e nem de menos. O prazo da pré-Libertadores era o meu prazo, mas era o dele também. Naqueles jogos ele tinha que estar bem para fazer a diferença. A gente conduziu tudo na ponta dos dedos, mas no último dia de pré-temporada ele sentiu um desconforto na posterior. Foi uma pena. Nem foi um treino forte, era leve, mas ele diz que em uma das últimas finalizações ele chutou e a musculatura deu um ‘oi’. Ali atrasou um pouquinho, a gente teve que segurar no início do Paulista, ele perdeu ritmo, não treinou com a mesma força que os outros. Ele continuou lutando o ano todo para chegar no seu ideal e ainda não conseguiu, mas eu não tenho dúvida de que vai produzir ainda e dar muita alegria para a torcida do São Paulo”, completou.

O técnico de 40 anos tem diversos títulos no Sub-20 e se tornou auxiliar de Diego Aguirre, no São Paulo, em 2018, assumindo o comando na reta final da mesma temporada, com a queda do uruguaio. A demissão de Jardine veio após eliminação para o Talleres, da Argentina, na pré-Libertadores.