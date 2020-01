Jefferson Savarino: quem é e como joga o reforço pretendido pelo Galo

​Vai um equatoriano, vem um venezuelano. Ao menos esta é a intenção do ​Atlético-MG. Enquanto detalhes separam a confirmação da venda de Juan Cazares para o Al-Ain, dos Emirados Árabes, o clube já trata da reposição desta perda. E o objetivo é anunciar a chegada de Jefferson Savarino.

Eu prometi pra mim msm que não me iludiria com o galo, mas anuncia o Tardelli, o Savarino e o Arana pra nós ae @Atletico — João Duarte (@jvduarte6) January 28, 2020

O jogador pode não ser conhecido do grande público, mas é uma indicação do técnico Rafael Dudamel. Aos 23 anos, após iniciar carreira no Zulia e defender seu país nas categorias de base, foi levado à seleção principal justamente pelo atual comandante do Galo. Assim, ganhou evidência e chamou atenção do Real Salt Lake, time que disputa a liga de futebol profissional dos Estados Unidos e que o contratou, à época, por US$ 2 milhões.

Seja Bem Vindo Jefferson Savarino Aqui e Galo — Luis Felipe Duarte (@LuisFel92523100) January 28, 2020

Desde 2017 atuando na MLS, o meia atingiu o ápice de sua carreira ao se destacar com gols e assistências na equipe norte-americana. Ou seja, trata-se de alguém que cria jogadas e, ao mesmo tempo, aparece bem para a conclusão. Em 82 partidas, balançou a rede 22 vezes e deu 21 passes para os companheiros marcarem. Por isso, o Atlético planeja um alto investimento, pagando US$ 2 milhões (cerca de R$ 8,5 milhões) por 60% dos direitos econômicos do jogador. Este é o nome que o Galo quer e com o qual é preciso começar a se acostumar.

