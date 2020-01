Jesualdo dá aval e Santos deve ter pacotão de saídas nos próximos dias; Veríssimo causa reviravolta

​O ​Santos se apresenta nesta quarta-feira (08), já sob o comando do novo técnico Jesualdo Ferreira e terá novidades. O atacante Derlis González é um dos que está na lista de saídas, porém a situação pode mudar: de acordo com o site ​’Diário do Peixe’ , o Olimpia, que teria interesse em seu futebol, não chegou a um acordo com o Dínamo de Kiev, clube que detém o passe do santista.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

​​

González está emprestado ao Santos até junho. Recentemente, o Peixe tentou antecipar o fim do empréstimo, mas não obteve sucesso. Diante disso, o atacante deve se reapresentar nesta quarta. O plano de saídas está intensificado e mais nomes devem deixar o Peixe: ​Rafael Longuine, que não ficará, deve defender o CRB por empréstimo até dezembro .

Outro que pode sair é Vladimir, que interessa ao Ceará, mas espera a situação de Vanderlei para definir o seu futuro, já que o experiente interesse ao Grêmio, de Renato Portaluppi, que já teria feito uma proposta ao goleiro de 35 anos de idade. O contrato de goleiro com o Alvinegro vai até dezembro.

Diretoria do Santos autorizou intermediários a vender o zagueiro Lucas Veríssimo. Clube recebeu proposta de empréstimo do Everton, da Inglarerra, mas recusou e quer negociar em definitivo.  UOL — Planeta do Futebol  (@futebol_info) 7 de janeiro de 2020