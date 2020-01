Jesualdo Ferreira tem carta branca para decidir futuro de atacante que retorna da Chape

​Rebaixado em 2019 junto à Chapecoense, o atacante Arthur Gomes voltará para o Santos depois do clube de Santa Catarina não demonstrar interesse em renovar o contrato do jogador. O vínculo era válido até 31 de dezembro de 2019, e o atleta não foi procurado pelos dirigentes da Chape para uma eventual renovação.

Jogadores ”em promoção” no mercado brasileiro! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Tardelli Fred Elias Thiago Neves

Na temporada de 2019, o atacante de 1,75m disputou 30 jogos com a camisa do Verdão do Oeste e marcou três gols, atuando por diversas vezes como titular. Contudo, não conseguiu ajudar ao ponto de evitar o rebaixamento inédito do time da Arena Condá. Com o decesso, o clube passará por reformulação e corte de gastos para ajudar no setor financeiro, o que inviabilizou um novo vínculo com o jogador do Santos.

O atacante será avaliado pelo novo treinador santista, o português Jesualdo Ferreira, que decidirá se o jogador permanece na Baixada Santista ou volta a ser negociado por meio de um empréstimo ou venda. De todo modo, Arthur se representa normalmente junto com o elenco no próximo dia 8 de janeiro, no CT Rei Pelé.

Arthur Gomes, do Santos e que jogou na Chapecoense esse ano seria um bom reforço para o lado do campo — Anderson Franzoni (@Anderson020677) December 27, 2019

Vale a menção que o Santos tem um vasto ataque e visa negociar alguns jogadores para aliviar a folha salarial, nomes como Felippe Cardoso, Yuri, Matheus Ribeiro e Rodrigão já foram negociados. Entretanto, muitos nomes seguem como opções para à frente do Peixe: Marinho, Sasha, Soteldo, Tailson, Uribe, Derlís González, Lucas Venuto, Kaio Jorge, Yuri Alberto, Allanzinho e Tam.