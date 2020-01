Jesualdo pode ter primeira baixa no elenco do Santos com saída de atacante; Inter e Ajax já sondaram

​A diretoria do Santos aposta todas suas fichas no trabalho de Jesualdo Ferreira e acredita que o treinador português tenha capacidade para fazer mais sucesso que o próprio Jorge Sampaoli; o argentino foi xodó da torcida santista boa parte do ano passado e deixou o time na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Para 2020, o novo comandante do Peixe sabe da dificuldade financeira do clube e prioriza oportunidades para atletas da base.

O técnico também sabe que pode perder atletas importantes no grupo, já que o ​Alvinegro Praiano não coloca nenhum jogador como inegociável e pretende analisar propostas que chegarem à mesa. Outro problema interno é a situação do atacante Yuri Alberto: o artilheiro da Seleção Brasileira sub-23 tem contrato apenas até julho deste ano e já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe.

De acordo com apuração do portal​ UOL Esporte, as conversas com os representantes do jovem de 18 anos estão bastante dificultosas e a tendência, nesse momento, é que a joia não permaneça na Vila Belmiro. Dirigentes santistas lamentam que a situação do atleta tenha se arrastado por muito tempo e o sentimento é que a promessa busque um novo rumo na carreira nos próximos meses.

e o yuri alberto? alguém sabe se o Santos já o procurou para renovar? contrato acaba em julho, ele vai jogar o pré-olímpico sul-americano sub-23 — guilherme lesnok (@g_lesnok) January 13, 2020

Ainda de acordo com a reportagem, Yuri já recebeu sondagens no ano passado de Inter de Milão e Ajax. Os clubes europeus monitoram o atacante desde a base e a expectativa é que o jovem goleador seja contratado por um clube europeu muito em breve. Com isso, o jogador deve ser a primeira baixa do elenco de Jesualdo Ferreira, que já pediu a chegada de um novo centroavante.